Токсиколог развеял популярные мифы о ртутных градусниках

Владимир Курбатов

Какую хрень порекомендовали! Ртуть в чистом виде для человека не представляет никакой опасности. Ядовиты только её соединения. Так многие химические соединения для нас ядовиты! Но это не амальгамы! Я в молодости много ртути перекатал пальцами, а по-настоящему имел дело с врачами последний раз в середине 80-х прошлого века, хотя, наверное, должен был сдохнуть давным-давно.