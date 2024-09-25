Специалист объяснил, как правильно себя вести, если термометр разбился.Поскольку в сезон простуд мы мерим температуру чаще обычного, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал Ferra.
Токсиколог развеял популярные мифы о ртутных градусниках
Комментарии
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Владимир Курбатов
Какую хрень порекомендовали! Ртуть в чистом виде для человека не представляет никакой опасности. Ядовиты только её соединения. Так многие химические соединения для нас ядовиты! Но это не амальгамы! Я в молодости много ртути перекатал пальцами, а по-настоящему имел дело с врачами последний раз в середине 80-х прошлого века, хотя, наверное, должен был сдохнуть давным-давно.
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