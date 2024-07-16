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Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

Посла Украины вызвали в МИД Индии из-за слов Зеленского о визите Моди в Россию

Посла Украины в Нью-Дели Александра Полищука вызвали в министерство иностранных дел Индии из-за слов президента бывшей советской республики Владимира Зеленского о визите премьера Нарендры Моди в Российскую Федерацию.

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