Власти Челябинска отказались отключать отопление

В мэрии Челябинска затягивание отопительного сезона объяснили грядущим похолоданием. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к окончанию отопительного сезона в Челябинске коммунальщики начнут готовиться во второй половине начавшейся недели.
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