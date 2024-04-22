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Власти Челябинска отказались отключать отопление

Власти Челябинска отказались отключать отопление

В мэрии Челябинска затягивание отопительного сезона объяснили грядущим похолоданием. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к окончанию отопительного сезона в Челябинске коммунальщики начнут готовиться во второй половине начавшейся недели.

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