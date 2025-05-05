MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Amazon выставил на продажу неанонсированный WD Black SN8100 со скоростью чтения 14,9 ГБ/с за 225 долларов (1 ТБ)

Amazon выставил на продажу неанонсированный WD Black SN8100 со скоростью чтения 14,9 ГБ/с за 225 долларов (1 ТБ)

Несмотря на отсутствие официального анонса со стороны Sandisk, WD Black SN8100 доступен для предварительного заказа на Amazon (Германия) по цене, эквивалентной 225 долларам за вариант объемом 1 ТБ, через momomo_us.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх