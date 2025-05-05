Amazon выставил на продажу неанонсированный WD Black SN8100 со скоростью чтения 14,9 ГБ/с за 225 долларов (1 ТБ)

Несмотря на отсутствие официального анонса со стороны Sandisk, WD Black SN8100 доступен для предварительного заказа на Amazon (Германия) по цене, эквивалентной 225 долларам за вариант объемом 1 ТБ, через momomo_us.
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