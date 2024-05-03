В Туле отменили фейерверки на День Победы

Жителям Тулы не стоит ждать праздничного фейерверка на День Победы. Об этом заявила заместитель главы городской администрации Инесса Фельдман на брифинге, посвященном программе мероприятий к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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