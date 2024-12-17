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РИАН: ВСУ стреляли в жителей Дзержинска как в тире

РИАН: ВСУ стреляли в жителей Дзержинска как в тире

Житель Дзержинска рассказал, как ВСУ стреляли в гражданских как в тире. Об этом пишет РИА Новости. По словам мужчины, ВСУ угрожали ему и его родителям расправой за найденные российские номера в телефонах.

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