РИАН: ВСУ стреляли в жителей Дзержинска как в тире

Житель Дзержинска рассказал, как ВСУ стреляли в гражданских как в тире. Об этом пишет РИА Новости. По словам мужчины, ВСУ угрожали ему и его родителям расправой за найденные российские номера в телефонах.
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