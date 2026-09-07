Политолог объяснил причины поражения партии Мерца на выборах в Германии

Провал партии канцлера Фридриха Мерца, Христианско-демократического союза (ХДС), на региональных выборах в Саксонии-Анхальт связан с акцентом на милитаризацию и недостаточным вниманием к социально-экономическим проблемам, особенно в Восточной Германии.