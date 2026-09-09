Главное в иноСМИ 9 сентября: США уничтожили пять танкеров Ирана. Разговор Путина и Трампа. Израильским поселениям объявили бойкот

США обнародовали данные об уничтожении пяти иранских танкеров, назвав это ответом на атаку КСИР на свой авианосец.
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