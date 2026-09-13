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Культуромания

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В Черняховске появился второй мурал в рамках проекта «ДНК-места»

В Черняховске появился второй мурал в рамках проекта «ДНК-места»

В Черняховске Калининградской области на улице Железнодорожной появился масштабный мурал, ставший вторым произведением стрит-арта, созданным в рамках проекта «ДНК-места: мурал-маршрут к 80-летию Калининградской области».

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