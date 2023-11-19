Женщина и четырехлетняя девочка погибли при пожаре, и друг пропавшего мальчика признался в его убийстве: что произошло, пока вы спали С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек.
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