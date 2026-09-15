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В Бурятии несколько школ перевели на дистант из-за медведей

В Бурятии несколько школ перевели на дистант из-за медведей

По словам властей, ситуация серьезная В Бурятии учащиеся двух школ и агропромышленного техникума в городе Закаменске переведены на дистанционное обучение из-за появления медведя в черте населенного пункта, сообщает ТАСС.

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