TVcenter.ru

499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Поляков
    Пусть эти жиды вкусят в полной мере ,,радость"от жизни на своей,,исторической родине"!Туда им и дорога,продажным твар...Вынужден прятатьс...
  • Андрей Качанов
    Ми 8 поможет Платону«Мам, купи лифт в...
  • Мастер Лотос
    Ни в каких источниках я не нашёл информации о том, что Путин предложил ей российское гражданство. Это уже явно чей-то...София Ротару внов...

Считал себя старым, толстым, уверял, что никому не нужен: Юрий Богатырев знал о своей скорой кончине, а проблемы запивал лосьоном

Считал себя старым, толстым, уверял, что никому не нужен: Юрий Богатырев знал о своей скорой кончине, а проблемы запивал лосьоном

Юрий Богатырев был невероятным человеком – талантливым и обаятельным. К 41 году народный артист РСФСР успел сыграть 16 ролей в театре и более 30 в культовых фильмах, также он работал на радио и телевидении, а еще он писал картины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх