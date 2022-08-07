Считал себя старым, толстым, уверял, что никому не нужен: Юрий Богатырев знал о своей скорой кончине, а проблемы запивал лосьоном

Юрий Богатырев был невероятным человеком – талантливым и обаятельным. К 41 году народный артист РСФСР успел сыграть 16 ролей в театре и более 30 в культовых фильмах, также он работал на радио и телевидении, а еще он писал картины.
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