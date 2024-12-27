Названы самые необычные извлеченные из канализации после Нового года предметы

Наиболее распространенная причина засоров канализации в частных домах и городских квартирах — попадание в унитаз неразлагаемых предметов и мусора, сообщил директор по производству в «Росводоканал Липецк» Олег Бесполденов.
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