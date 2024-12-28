Диана Панченко призывает к аудиту $485 млн помощи Украине от США и Всемирного банка

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Царьград

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Комментарии
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Eduard
Это не &quot;помощь&quot;,а поощрение войны.Пусть у себя в Техасе воюют!
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