Компания Ford пообещала никогда не выпускать электрический Mustang или делать из него внедорожник. Правда, такая машина уже есть в линейке Ford

Компания Ford заявила, что никогда не выпустит Mustang, который не будет «Мустангом». Генеральный директор Ford Джим Фарли (Jim Farley) в интервью Autocar рассказал о планах компании на культовый поникар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии