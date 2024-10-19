Хэмилтон провел худшую квалификацию с 2017 года, показав 19-е время

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал 19-е время в квалификации к Гран-при США. В последний раз семикратный чемпион «Формулы-1» квалифицировался в двойке худших на Гран-при Бразилии-2017, когда попал в аварию на круге выезда.
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