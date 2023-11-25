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На субсидирование полетов по России в 2024 году выделят 25 млрд рублей

На субсидирование полетов по России в 2024 году выделят 25 млрд рублей

Global Look Press/Simon Belcher/imageBROKER.com В 2024 году на субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний планируется выделить 25 миллиардов рублей, заявил глава Минтранса России Виталий Савельев.

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