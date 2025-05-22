Как выключить или перезагрузить Windows с помощью командной строки

Управление питанием компьютера с помощью командной строки. Иногда требуется выключить или перезагрузить компьютер через командную строку, например, если меню «Пуск» не работает или вы находитесь в среде, где графический интерфейс недоступен.
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