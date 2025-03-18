Источники: ВС РФ осталось освободить два населенных пункта в курском приграничье Группировка войск «Север» ВС РФ завершает разгром остатков разрозненных формирований ВСУ в курском приграничье.
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Источники: ВС РФ осталось освободить два населенных пункта в курском приграничье Группировка войск «Север» ВС РФ завершает разгром остатков разрозненных формирований ВСУ в курском приграничье.
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