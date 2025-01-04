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Катерина Шпица: «Союз актрисы и фитнес-тренера — классика мезальянса, но я не имела завышенных ожиданий»

Катерина Шпица: «Союз актрисы и фитнес-тренера — классика мезальянса, но я не имела завышенных ожиданий»

Уже больше семи лет Екатерина Шпица состоит в отношениях с фотографом и фитнес-тренером Русланом Пановым.

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