Минобороны России сообщило об уничтожении 585 украинских дронов

За сутки русская ПВО уничтожила 585 украинских дронов и 11 управляемых бомб. Министерство обороны России отметило удары по объектам инфраструктуры Украины и местам хранения беспилотников, а также уничтожение десяти ракет «Фламинго» за неделю.