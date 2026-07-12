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Царьград

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Минобороны России сообщило об уничтожении 585 украинских дронов

Минобороны России сообщило об уничтожении 585 украинских дронов

За сутки русская ПВО уничтожила 585 украинских дронов и 11 управляемых бомб. Министерство обороны России отметило удары по объектам инфраструктуры Украины и местам хранения беспилотников, а также уничтожение десяти ракет «Фламинго» за неделю.

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