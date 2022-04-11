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Ольга Подчуфарова: «Спортсмены из сборной привыкли зарабатывать на этапах Кубка мира. На Кубке или чемпионате России я за всю карьеру не получила ни копейки»

Бронзовый призер чемпионата мира-2017 Ольга Подчуфарова поделилась мнением о том, как международная изоляция повлияет на российский биатлон.

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