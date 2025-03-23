Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор
    Доиграемся с этимми потенциальными ваххабитами, всё дружим в ущерб себе с Таджикистаном, строим школя, театры, а у се...В Питере мигранты...
  • Ингерман Ланская
    детонька, не мели о том , о чём нихрена не знаешь, твои Знания о совдепии равны НОЛЮ.... ты в ём не жил, а только  о ...Цифровая пытка дл...
  • Лариса Галахова
    У нас видно ни Лавров ни Матвиенко новости не считают и не смотрят? Или живут только тем что им в отчётах предоставят...В Питере мигранты...

The Telegraph: "Почему МI5 будет очень тщательно проверять отпечатки пальцев Путина на месте пожара в Хитроу"

The Telegraph: "Почему МI5 будет очень тщательно проверять отпечатки пальцев Путина на месте пожара в Хитроу"

ОЛЕГ  ЛАДОГИН Пожар, подобного которому никогда не было. Тот, который мгновенно закрывает крупнейший в Европе воздушный узел в период растущей геополитической напряженности, и как раз в тот момент, когда встреча самых высокопоставленных военных глав континента срывается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх