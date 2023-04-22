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«Из-за одного разгильдяя, #####, мы проиграли. Этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет». Евсеев о голе «Алании» «Шиннику» на 94-й

«Из-за одного разгильдяя, #####, мы проиграли. Этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет». Евсеев о голе «Алании» «Шиннику» на 94-й

В матче 28-го тура Мелбет Первой лиги на 4-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Александр Галимов допустил потерю, которая привела к победному голу хавбека Батраза Гурциева.

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