Стоит ли покупать Li L7?

Когда мы тестировали недавний Автомобиль года в Китае Li L9, то обзор Дмитрия Ласькова заканчивался словами: «‎Общий язык с навороченным L9 находится интуитивно, а среди многочисленных техночудес — минимум бесполезных или неудобных.