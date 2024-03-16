Стоит ли покупать Li L7?

Когда мы тестировали недавний Автомобиль года в Китае Li L9, то обзор Дмитрия Ласькова заканчивался словами: «Общий язык с навороченным L9 находится интуитивно, а среди многочисленных техночудес — минимум бесполезных или неудобных.
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