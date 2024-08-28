Рост экстремистских и террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе

Власти продолжают бороться с ростом экстремизма и террористических преступлений на Северном Кавказе. По словам секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу, в этом регионе наблюдается устойчивый рост числа подобных преступлений.
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