Рост экстремистских и террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе

Федор Родников

Только жёсткость иногда граничащая с жестокостью поможет навести порядок не только на Кавказе,но и на всей территории России,что же касается ношения никабов-хиджабок и бородёшек вакхабитских,то с ними нужно бороться как с незаконным приобретением,ношением,применением огнестрела-штрафовать,выгонять,сажать.