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Рост экстремистских и террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе

Рост экстремистских и террористических преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе

Власти продолжают бороться с ростом экстремизма и террористических преступлений на Северном Кавказе. По словам секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу, в этом регионе наблюдается устойчивый рост числа подобных преступлений.

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Комментарии
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Федор Родников
Только жёсткость иногда граничащая с жестокостью поможет навести порядок не только на Кавказе,но и на всей территории России,что же касается ношения никабов-хиджабок и бородёшек вакхабитских,то с ними нужно бороться как с незаконным приобретением,ношением,применением огнестрела-штрафовать,выгонять,сажать.
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