Политика как он...
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Политика как она есть

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В Армении считают маловероятной войну с Азербайджаном в 2025 году

Вероятность широкомасштабной войны Армении с Азербайджаном в 2025 году не высока. Об этом говорится в опубликованном Службой внешней разведки (СВР) Армении докладе о военно-политической ситуации на Южном Кавказе.

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