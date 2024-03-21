🟣 Ровно 2 года назад началось фомирование команды "Гражданская Инициатива". 🟣 Сначала мы отправляли на фронт 1,5-2 кубометра лекарств для Горловки.
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🟣 Ровно 2 года назад началось фомирование команды "Гражданская Инициатива". 🟣 Сначала мы отправляли на фронт 1,5-2 кубометра лекарств для Горловки.