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Гражданская Инициатива

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🟣 Ровно 2 года назад началось фомирование команды "Гражданская Инициатива"

🟣 Ровно 2 года назад началось фомирование команды "Гражданская Инициатива". 🟣 Сначала мы отправляли на фронт 1,5-2 кубометра лекарств для Горловки.

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