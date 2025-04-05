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Царьград

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Русские спасатели обучают коллег из Мьянмы: инновации и передовые технологии

Русские спасатели обучают коллег из Мьянмы: инновации и передовые технологии

Русские спасатели делятся опытом с коллегами из Мьянмы. В МЧС России проведены занятия по тактике поисково-спасательных операций и использованию современного оборудования, включая аэромобильный госпиталь, для эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

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