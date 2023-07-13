В эфире сайтов SMI.TODAY, GOLOS.EU и на канале «PolitWera» состоится совместный прямой эфир. В нём примут участие экс-аналитики ЦРУ Ларри Джонсон и Рэй Макговерн, а также военно-политический аналитик Андрей Мартьянов.
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