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Орешкин заявил, что через 10 лет Mercedes и BMW могут уйти в историю

Орешкин заявил, что через 10 лет Mercedes и BMW могут уйти в историю

Как предположил в интервью изданию «Эксперт» помощник президента РФ Максим Орешкин, вполне вероятно, что уже через десять лет нынешние мировые автомобильные компании, такие как немецкие Mercedes и BMW, могут уйти в историю.

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