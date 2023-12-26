Орешкин заявил, что через 10 лет Mercedes и BMW могут уйти в историю

Как предположил в интервью изданию «Эксперт» помощник президента РФ Максим Орешкин, вполне вероятно, что уже через десять лет нынешние мировые автомобильные компании, такие как немецкие Mercedes и BMW, могут уйти в историю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии