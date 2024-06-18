Что известно о младшей дочери Путина Екатерине: любопытные факты, о которых не говорят - тихоня, связь с танцором, кун-фу

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Сегодня 15K прочитали О детях президента РФ известно мало, ведь они ведут скрытый образ жизни по понятным причинам.

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Комментарии
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Misha Glusch
зеленский?
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20 час.
Надежда Кувыкина
Сплетни не делают чести никому.  Какая разница кто с кем женился или спит или детей рожает?    Или лучше как в США и др... Показывать  баб в трусах и мужиков в женских платьях.. !?))) не приучайте народ к сплетням.    Не рождайте ответную зависть, злость и тп..
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20 час.
Sergiy Che
Игорь Зеленский - наш балетмейстер... ему правда лет 55 где то....
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16 час.

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