Что известно о младшей дочери Путина Екатерине: любопытные факты, о которых не говорят - тихоня, связь с танцором, кун-фу

Надежда Кувыкина

Сплетни не делают чести никому. Какая разница кто с кем женился или спит или детей рожает? Или лучше как в США и др... Показывать баб в трусах и мужиков в женских платьях.. !?))) не приучайте народ к сплетням. Не рождайте ответную зависть, злость и тп..