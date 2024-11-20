РИАН: Экс-сенатор Попельнюхов задолжал почти 5,6 млрд рублей

Сергей Попельнюхов, бывший сенатор от Белгородской области, осужденный за хищение средств при строительстве заводов для концерна «Калашников» в Венесуэле, должен возместить задолженности на общую сумму почти 5,6 миллиарда рублей.
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