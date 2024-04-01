Изгнав 210 лет назад французов из пределов Российской Империи, русские войска взяли Париж

﻿﻿Власти Парижа продолжают испытывать судьбу, утверждая, что не исключают отправки войск в Украину. Именно поэтому Яэль Бром-Пиве, председатель Национальной ассамблеи Франции (нижняя палата), недавно посетивший Одессу, заявил, что «всё возможно», когда дело касается поддержки Киева».