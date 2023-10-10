Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего на СВО мэра Большого Камня

Ранее чиновника обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности.Приморский краевой суд подтвердил законность решения Фрунзенского районного суда Владивостока о признании незаконным нахождение в федеральном розыске бывшего мэра Большого Камня Рустяма Абушаева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии