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Царьград

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Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего на СВО мэра Большого Камня

Суд подтвердил незаконность розыска уехавшего на СВО мэра Большого Камня

Ранее чиновника обвинили в незаконном участии в предпринимательской деятельности.Приморский краевой суд подтвердил законность решения Фрунзенского районного суда Владивостока о признании незаконным нахождение в федеральном розыске бывшего мэра Большого Камня Рустяма Абушаева.

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