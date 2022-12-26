Нарколог Скрябин: новогодние корпоративы могут ускорить алкогольную зависимость

Череда корпоративов перед Новым годом может стать решающим фактором в развитии алкогольной зависимости, сообщил АГН "Москва" врач психиатр-нарколог заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.
Череда корпоративов перед Новым годом может стать решающим фактором в развитии алкогольной зависимости, сообщил АГН "Москва" врач психиатр-нарколог заведующий клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии Валентин Скрябин.
Свежие комментарии