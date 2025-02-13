В Паданской амбулатории заменили старые окна на современные

Энергосберегающие окна и новые ФАПы: как в Карелии модернизируют здравоохранение Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о завершении ремонта в Паданской амбулатории, расположенной в Медвежьегорском районе.
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