Сегодня не только воскресный выходной, но и народный праздник Починки + день Симеона и Анны (Хранители младенцев).
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Сегодня не только воскресный выходной, но и народный праздник Починки + день Симеона и Анны (Хранители младенцев).