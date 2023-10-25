Конгрессмена Джонсона выдвинули на пост спикера палаты представителей США

Большинство республиканцев в ходе прошедшего во вторник вечером закрытого голосования поддержало выдвижение конгрессмена Майка Джонсона (от штата Луизиана) на пост спикера палаты представителей конгресса США.
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