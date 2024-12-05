Елена Гречишникова: Конкуренция на торгах должна быть добросовестной

5 декабря отмечается Всемирный день конкуренции. В 1980 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила Комплекс согласованных принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками – международный стандарт для разработки законодательства и организации практической деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии