Елена Гречишникова: Конкуренция на торгах должна быть добросовестной

5 декабря отмечается Всемирный день конкуренции. В 1980 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила Комплекс согласованных принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками – международный стандарт для разработки законодательства и организации практической деятельности.