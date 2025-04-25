Ветеран «Альфы» раскрыл, кто еще оказался под угрозой после убийства генерала Москалика под Москвой: «Наступает серьезный период»

МОСКВА, 25 апреля, ФедералПресс. Сегодня в результате взрыва в жилом районе Балашихи погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослав Москалик.
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