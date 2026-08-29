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test mazurok

2 подписчика

Футбольный выходной! В чемпионате LEON-Второй лиги Б России по футболу «Кызылташ» пока не слишком стабилен ⚽️ Команда играет в гостях лучше, чем дома, а последний матч при родных трибунах хочется побыстрее забыть.

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