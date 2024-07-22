Между ними, девочками: чем примечательна выставка в ГМИИ им. Пушкина

Художники? Экспериментаторы? Революционеры? Женщины! Выставка ГМИИ им. А.С. Пушкина «Подруги. К юбилею Варвары Степановой» посвящена четырем ярким фигурам русского авангарда: самой Степановой, а также Ольге Розановой, Любови Поповой и Александре Экстер.