Между ними, девочками: чем примечательна выставка в ГМИИ им. Пушкина

Художники? Экспериментаторы? Революционеры? Женщины! Выставка ГМИИ им. А.С. Пушкина «Подруги. К юбилею Варвары Степановой» посвящена четырем ярким фигурам русского авангарда: самой Степановой, а также Ольге Розановой, Любови Поповой и Александре Экстер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии