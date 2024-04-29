Александр Беглов рассказал о событиях прошедшей недели: «С ветеранами обсудили подготовку города к празднованию Дня Победы»

В Петродворцовом и Красногвардейском районах назначили новых глав администрации Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в своем телеграм-канале о наиболее значимых городских событиях прошедшей недели.
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