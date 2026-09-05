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MNQU2026 WEEK 37 SEPT 6TH

MNQU2026 WEEK 37 SEPT 6TH Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 LUNAR_TRADER_ Looking for the beginning of the week to drop to the midpoint of the current hourly dealing range at 29369 or Bullish CISD at 29317.

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