MNQU2026 WEEK 37 SEPT 6TH Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 LUNAR_TRADER_ Looking for the beginning of the week to drop to the midpoint of the current hourly dealing range at 29369 or Bullish CISD at 29317.
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