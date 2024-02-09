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В США бизнес-джет во время аварийной посадки на шоссе столкнулся с автомобилем

В США бизнес-джет во время аварийной посадки на шоссе столкнулся с автомобилем

В США, в штате Флорида в пятницу, 9 февраля, потерпел крушение бизнес-джет Bombardier Challenger 600 – во время аварийной посадки на шоссе самолет столкнулся с автомобилем и загорелся, – сообщает телеканал NBC.

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