Масштабное исследование выявило связь между генетикой дислексии и структурой мозга

Группа ученых из Института психолингвистики Макса Планка в Неймегене провела масштабное исследование, результаты которого показали, что генетические варианты, предрасполагающие к дислексии, связаны с изменениями в областях мозга, отвечающих за координацию движений, зрение и речь.
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