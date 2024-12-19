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Масштабное исследование выявило связь между генетикой дислексии и структурой мозга

Масштабное исследование выявило связь между генетикой дислексии и структурой мозга

Группа ученых из Института психолингвистики Макса Планка в Неймегене провела масштабное исследование, результаты которого показали, что генетические варианты, предрасполагающие к дислексии, связаны с изменениями в областях мозга, отвечающих за координацию движений, зрение и речь.

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