Околоземная спутниковая система навигации GPS впервые испытана на Луне 2 март...

Околоземная спутниковая система навигации GPS впервые испытана на Луне2 марта 2025 года модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace совершил историческую посадку на Луну, став первым частным спускаемым аппаратом, выполнившим по-настоящему мягкий спуск на поверхность спутника.
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