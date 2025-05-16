Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Эксперт: на Балтике складывается тренд шантажа и давления на гражданский флот России

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Страны-неофиты НАТО взяли курс на блокирование торгово-экономического взаимодействия России с партнерами в Балтийском море, устраивая провокации в акватории и угрожая гражданскому флоту РФ.

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