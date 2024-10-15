Человек, переживший 67-дневное морское путешествие, может оказаться под арестом

Boris Max

На фото спасжилеты были! Связь с начале плавания была, значит так же рация была! А что по правилам должно находится на такой категории в данном катамаране? А почему за месяц поиски не дали результатов? А правильно и качественно искали? На эти вопросы даст кто то ответ?