Человек, переживший 67-дневное морское путешествие, может оказаться под арестом

Михаилу Пичугину, который выжил после 67-дневного плавания на лодке, угрожало задержание. Сотрудники правоохранительных органов намерены установить, были ли на борту предметы, необходимые для безопасного плавания, такие как рация, сигнальный пистолет, спасательные жилеты и другое снаряжение.
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