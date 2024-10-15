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Человек, переживший 67-дневное морское путешествие, может оказаться под арестом

Человек, переживший 67-дневное морское путешествие, может оказаться под арестом

Михаилу Пичугину, который выжил после 67-дневного плавания на лодке, угрожало задержание. Сотрудники правоохранительных органов намерены установить, были ли на борту предметы, необходимые для безопасного плавания, такие как рация, сигнальный пистолет, спасательные жилеты и другое снаряжение.

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Комментарии
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Boris Max
На фото спасжилеты были! Связь с начале плавания была, значит так же рация была! А что по правилам должно находится на такой категории в данном катамаране?                А почему за месяц поиски не дали результатов?  А правильно  и качественно искали? На эти вопросы даст кто то ответ?
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